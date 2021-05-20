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Юристы оценили идею Минюста автоматически списывать штрафы автомобилистов

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Введение автоматической системы списания штрафов, которую предложил Минюст, затруднит процесс их обжалования. Такое мнение в разговоре с РБК высказал адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Константин Мальков.

«Государство тем самым хочет переложить ряд проблем на граждан по доказыванию. Возникает вопрос о презумпции невиновности — сейчас человек, если с него взыщут деньги, хотя бы имеет возможность обжаловать», — рассказал Мальков.

Юрист считает, что еще одной проблемой может стать возврат денежных средств. «Списывают их быстро, а вот обратно процедура достаточно сложная», — отметил юрист.

Минюст предложил автоматически списывать штрафы со счетов автомобилистов
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Также о проблеме с возвратом денег в случае неверного списания штрафов в России заявил РБК адвокат Сергей Радько.

«У нас есть большая проблема именно с возвратом этих штрафов — то есть если вдруг потом постановление отменено и штраф признан незаконным, то для того, чтобы вернуть деньги, которые ушли в бюджет, необходимо будет пройти все круги ада», — сказал адвокат.

Он также напомнил, что у властей есть полномочия списывать деньги с банковских карт граждан для погашения штрафа. «Уже сейчас можно списывать деньги с карточки, жалуются, что деньги уже списываются слишком быстро, и если этот порядок упростить, то права граждан будут сильно нарушаться, потому что они будут лишены возможности своевременно обжаловать <...> Люди будут узнавать о штрафе по факту списания. Здесь явный перекос баланса права в сторону государства», — отметил Радько.

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При этом автоюрист Илья Москвитин считает, что автоматическое списание денег укрепит идею о неотвратимости наказания.

«Во-первых, и нарушать будут меньше — сейчас есть возможность не заплатить, подождать, пока пройдет срок привлечения к административной ответственности, и вообще не платить штраф. По 20.25 КоАП, конечно, могут привлечь и удвоить штраф, но не всех водителей к этому привлекают. А если это будет автоматическое, безакцептное списание — то есть без согласия человека на списание, то водители будут более ответственно вести себя на дорогах», — сказал РБК Москвитин.

Ранее замглавы Минюста Евгений Забарчук заявил, что система взимания штрафов может быть доработана так, чтобы они списывались со счетов должников автоматически, без вмешательства судебных приставов. По его словам, взыскание штрафов в области дорожного движения составляет значительную часть среди производств, которые исполняют судебные приставы. В настоящее время, чтобы добиться принудительной уплаты штрафа, приставам приходится направлять запросы в банки.

штрафы автомобилист адвокаты Минюст приставы новости
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