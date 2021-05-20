Автор манги «Берсерк» умер в Японии в возрасте 54 лет

Кэнтаро Миура (Фото: wikipedia.org)

Умер автор японского комикса-манги «Берсерк» Кэнтаро Миура. Об этом сообщает пресс-служба издательства Hakuensha.

Миура скончался 6 мая, но издательство сообщило об этом только сейчас. Причина смерти — расслоение аорты.

Миура родился 11 июля 1966 года. Первую серию комиксов под названием «Миурангер» он начал создавать еще в школе, в 1976 году. Впоследствии она была издана в 40 томах. Во время учебы в школе Миура создал еще одну мангу под названием «Путь к мечу». В 1982 году он начал публиковаться в малотиражных изданиях. В 1985 году Миура, работая параллельно над двумя научно-фантастическими проектами — «Футатаби» и «Ной», — поступил на художественный факультет Университета Нихон. «Футатаби» принесла автору премию «Лучший дебют» от журнала Weekly Shonen Magazine. Его манга «Берсерк: Прототип» из 48 страниц, созданная в 1988 году, завоевала премию Comi Manga School. Закончив в 1989 году университет, Миура занялся мангой «Король волков».

Первый том его знаменитой манги «Берсерк» вышел в 1990 году. С 1992 года ее опубликовали в журнале Young Animal в издательстве Hakusensha. Позже по комиксу был снят аниме-сериал, который вышел в 1997 году. В 2002-м «Берсерк» получил приз на церемонии вручения Культурной премии имени Осаму Тэдзуки. Миура продолжал выпускать новые главы манги «Берсерк» до конца жизни. В 2013 году стартовал новый проект Миуры — манга «Гигантомахия».