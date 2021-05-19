Путин обсудил с Алиевым безопасность в Карабахе
Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами», — отмечается в сообщении.
Как указал Кремль, Россия продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, чтобы помочь Азербайджану и Армении договориться о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.
Политики также обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней повестки дня. Алиев поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса.