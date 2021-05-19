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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Путин обсудил с Алиевым безопасность в Карабахе

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исклю­чи­тельно политико-диплома­ти­чес­кими методами», — отмечается в сообщении.

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Как указал Кремль, Россия продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, чтобы помочь Азербайджану и Армении договориться о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы.

Политики также обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней повестки дня. Алиев поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса.

Минобороны Армении 12 мая заявило, что азербайджанские вооруженные силы «под предлогом «уточнения границ» пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков». После вмешательства военных Азербайджана работы прекратились.

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В то же время 13 мая, по утверждению Еревана, ВС Азербайджана предприняли очередную провокацию в отношении Армении и попытались продвинуться на государственной границе в районах Вардениса (Гегаргуникская область) и Сисиана (Сюникская область). МИД Азербайджана пояснял, что, согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения пограничных сил республики.

Владимир Путин Нагорный Карабах Ильхам Алиев
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