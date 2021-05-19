Путин обсудил с Алиевым безопасность в Карабахе

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исклю­чи­тельно политико-диплома­ти­чес­кими методами», — отмечается в сообщении.

Как указал Кремль, Россия продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, чтобы помочь Азербайджану и Армении договориться о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы.

Политики также обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней повестки дня. Алиев поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса.