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Появилось видео песчаной бури в Калмыкии

МЧС предупредило жителей республики о ветре до 23 м/с. Плохая погода сохранится в регионе до пятницы

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В Калмыкию вслед за Астраханской областью пришла песчаная буря, сообщили РБК местные жители.

«Такого никогда не было в Калмыкии, жутко было на улицу выходить», — рассказала очевидец Татьяна Сидоркова. Еще одна местная жительница, Оксана, прислала запись из салона автомобиля, которая демонстрирует, что видимость на дороге минимальная.

По данным регионального главка МЧС, 19 мая порывы западного ветра в республике могут достичь 23 м/с. Возможно повреждение крыш, линий электропередач, ветер может повалить деревья. 20 мая в Калмыкии ожидается та же погода. МЧС посоветовало держаться подальше от окон и рекламных щитов, вывесок, деревьев, дорожных знаков, линий электропередач.

Авторы
Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Анна Громова Анна Громова
песчаная буря Калмыкия видео
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