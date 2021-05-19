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Путин раскритиковал слова Чернышенко о топчущих Долину гейзеров туристах

Президента задели слова вице-премьера о том, что если в Долину пустить больше людей, то «они там вытопчут все». По мнению Путина, чтобы сберечь заповедник, властям надо грамотнее планировать отдых туристов
Малая долина гейзеров на Камчатке
Малая долина гейзеров на Камчатке (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах в Долине гейзеров на Камчатке. О них шла речь во время совещания по вопросам реализации отдельных положений Послания президента Федеральному собранию. Видеозапись собрания опубликована на сайте Кремля.

Чернышенко предупредил, что в «Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в десять раз больше народа, они просто там вытопчут все».

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все» — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», — ответил Путин.

Президент призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким». По мнению российского лидера, чтобы избежать нанесения вреда природе, власти должны лучше организовывать отдых гостей региона и не жалеть на это ресурсов.

«В некоторых других странах <...> в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках, там же не вытаптывают ничего. А количество людей, посещающих подобные объекты природы, гораздо выше», — пояснил Путин.

Чернышенко назвал дату запуска детского туристического кешбэка
Общество
Дмитрий Чернышенко и Владимир Путин

Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике на Камчатке — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это каньон шириной до 4 км, глубиной 400 м и длиной 8 км, где находятся более 40 гейзеров. С 1996 года входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как часть биосферного комплекса вулканов Камчатки. Для посещения туристов Долина открыта с 1993 года.

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Чернышенко затронул тему камчатских гейзеров, говоря о территориальном планировании туризма в России. По словам вице-премьера, теперь подготовка мастер-планов туристических территорий «включает в себя визуализацию, создание архитектурных кодов, рассчитывает антропогенную нагрузку». «Это очень важная вещь, ее раньше не делали», — указал Чернышенко.

Автор
Анна Громова Анна Громова
туризм Камчатка Владимир Путин Дмитрий Чернышенко россияне
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