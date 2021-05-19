Путин раскритиковал слова Чернышенко о топчущих Долину гейзеров туристах

Президента задели слова вице-премьера о том, что если в Долину пустить больше людей, то «они там вытопчут все». По мнению Путина, чтобы сберечь заповедник, властям надо грамотнее планировать отдых туристов

Малая долина гейзеров на Камчатке (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах в Долине гейзеров на Камчатке. О них шла речь во время совещания по вопросам реализации отдельных положений Послания президента Федеральному собранию. Видеозапись собрания опубликована на сайте Кремля.

Чернышенко предупредил, что в «Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в десять раз больше народа, они просто там вытопчут все».

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все» — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», — ответил Путин.

Президент призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким». По мнению российского лидера, чтобы избежать нанесения вреда природе, власти должны лучше организовывать отдых гостей региона и не жалеть на это ресурсов.

«В некоторых других странах <...> в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках, там же не вытаптывают ничего. А количество людей, посещающих подобные объекты природы, гораздо выше», — пояснил Путин.