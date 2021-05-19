В театре «Ромэн» ответили на сообщения о госпитализации актера Сличенко

Николай Сличенко (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Художественный руководитель и актер театра «Ромэн» Николай Сличенко находится на плановом обследовании. Об этом РБК сообщила пресс-служба театра.

О госпитализации 86-летнего Сличенко ранее сообщил «Пятый канал». По его данным, Сличенко вызвали скорую помощь из-за обострения болезни легких, он находится в реанимации. В то же время, по информации источника 360, актер жаловался на боли в животе, у него хроническая почечная недостаточность.

Сличенко приняли в цыганский театр «Ромэн» в 1951 году, когда ему было 16 лет. Как актер он играл в таких спектаклях, как «Четыре жениха» (Лекса и Бади), «Цыганка Аза» (роль Василя), «Дочь шатров» (Марко), «Сын Мадонны» (Дженарино) и т.д.

Также Сличенко снимался в кино: он сыграл в фильмах «Свадьба в Малиновке» (1967), «Похищение» (1969), «Мой остров синий» (1972), «Военно-полевой романс» (1998).

В 1975 году получил звание Народного артиста СССР. Был лауреатом Государственной премии СССР, награжден Орденом Почета (2009), Орденом Дружбы (2014). В 2020 году Сличенко получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.