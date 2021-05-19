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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко не увидела оснований для нового локдауна

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России нет оснований для введения локдауна или новых ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Ситуация с коронавирусом в России полностью контролируется. Никаких оснований для введения локдауна или новых ограничений абсолютно нет», — сказала она.

Матвиенко добавила, что, по мнению специалистов, введение нерабочих дней между майскими праздниками было оправдано и сыграло положительную роль.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 4,96 млн человек. Из них 4,58 выздоровели, 116,9 тыс. скончались.

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За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7920 человек. Впервые с 6 мая число заражений за сутки опустилось ниже отметки 8 тыс.

Наибольшее число заражений пришлось на Москву, в столице выявили 2096 заболевших. На втором месте оказался Санкт-Петербург (784 человек), на третьем — Московская область (697 человек).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Валентина Матвиенко Совет Федерации коронавирус
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