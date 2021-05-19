Матвиенко не увидела оснований для нового локдауна

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России нет оснований для введения локдауна или новых ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Ситуация с коронавирусом в России полностью контролируется. Никаких оснований для введения локдауна или новых ограничений абсолютно нет», — сказала она.

Матвиенко добавила, что, по мнению специалистов, введение нерабочих дней между майскими праздниками было оправдано и сыграло положительную роль.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 4,96 млн человек. Из них 4,58 выздоровели, 116,9 тыс. скончались.