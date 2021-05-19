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Общество ,  
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Кабмин упростил процедуру прописки и временной регистрации

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и пребывания, с июля 2022 года зарегистрироваться можно будет дистанционно через портал госуслуг. Такое постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Заявление для получения прописки можно будет подать через портал госуслуг. Затем гражданин должен только один раз прийти в регистрирующий орган, чтобы проставить отметку в паспорт.

В Думу внесли законопроект об условиях прописки в апартаментах
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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Свидетельство о такой регистрации можно будет получить по почте, не посещая органы учета.

Кроме того, документ устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. Это значит, что граждане могут обратиться в любой орган учета в пределах городского округа, муниципального района или профильное подразделение на территории города.

В феврале президент России Владимир Путин расширил список граждан, которые могут не опасаться штрафа за проживание в квартире без временной или постоянной регистрации. От штрафов освободили сестер, братьев, усыновителей, опекунов и подопечных собственника жилья при наличии документированные свидетельства родственных отношений. Ранее список ограничивался супругами владельца, его бабушками и дедушками, внуками, родителями и детьми, а также супругами двух последних категорий жильцов.

правительство регистрация прописка
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