Кабмин упростил процедуру прописки и временной регистрации

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и пребывания, с июля 2022 года зарегистрироваться можно будет дистанционно через портал госуслуг. Такое постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Заявление для получения прописки можно будет подать через портал госуслуг. Затем гражданин должен только один раз прийти в регистрирующий орган, чтобы проставить отметку в паспорт.

Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Свидетельство о такой регистрации можно будет получить по почте, не посещая органы учета.

Кроме того, документ устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. Это значит, что граждане могут обратиться в любой орган учета в пределах городского округа, муниципального района или профильное подразделение на территории города.