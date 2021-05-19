Умер сыгравший в «Бетховене» и «Кинг-Конге» актер Чарльз Гродин

Актер Чарльз Гродин, сыгравший в фильмах «Кинг-Конг» и «Бетховен» умер на 87-м году жизни в городе Уилтон, штат Коннектикут. Об этом сообщил его сын Николас Гродин, передает агентство Associated Press. Причиной смерти стал рак костного мозга.

Гродин родился в 1935 году в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Свою актерскую карьеру он начал еще в 1950-х годах, сыграв барабанщика в фильме «2000 лье под водой». Особенно Гродин прославился комедийными ролями в фильмах «Успеть до полуночи» 1988 года, а также в нескольких частях кино о собаке «Бетховен», где сыграл отца семейства.

Среди других ролей актера — доктора Бигелоу в сериале «Луи» и Бретта Форрестера в сериале «Закон и порядок», а также Дика д'Анджело в фильме «Комик» (2017), Мартина Дэниелса в «Клиффорде» (1991), Спенсера в «Красивой жизни» (1990) и др.

В 1970-х Гродин сыграл в бродвейском мюзикле «В это же время, в следующем году».