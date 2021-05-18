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Политика ,  
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Лукашенко объяснил суть принятого на случай его убийства декрета

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», выпущенный на случай насильственной смерти президента Белоруссии, необходим, чтобы граждане не беспокоились за свою судьбу, а «недруги» не могли дестабилизировать страну. Об этом глава государства Александр Лукашенко сообщил на заседании Совета безопасности, передает агентство БелТА.

«Декрет касается одного случая или момента в истории нашей страны, если не дай бог это произойдет. <...> Представьте, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Не трудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет президента», — сказал Лукашенко.

По его словам, декрет нужен для того, чтобы члены Совета безопасности, и для граждан, поддерживающих нынешнюю политику, которые беспокоятся за свою судьбу. «Наши недруги в том числе должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится», — сказал Лукашенко.

Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
Политика

Лукашенко отметил, что после избрания нового президента этот декрет будет не нужен, его сможет отменить глава государства или парламент.

По словам президента, декрет ему «никто не советовал». «Наоборот, пять раз его переписывали», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что его декрет будет задействован, стабилизация ситуации в стране будет зависеть от выборов нового президента, вопрос о которых будет решаться при участии губернаторов. «Без губернаторов мы не решим ни один вопрос в стране», — сказал глава Белоруссии.

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Согласно декрету, который подписал Лукашенко 9 мая, в случае насильственной смерти президента Белоруссии управление страной переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром, а в стране объявляется военное положение.

Согласно ст. 89 Конституции Белоруссии «в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей» его полномочия переходят к главе правительства.

17 апреля глава государства рассказал, что на него и его сыновей готовилось покушение. По словам белорусского лидера, переворот готовился с участием иностранных спецслужб, в том числе США. В тот же день ФСБ в Москве совместно с белорусским КГБ задержали Юрия Зенковича, у которого есть гражданство Белоруссии и США, и гражданина Белоруссии Александра Федуту, которые, по данным спецслужбы, планировали устроить военный переворот.

В план военного переворота входил захват радио- и телецентров, блокирование лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы Белоруссии, отмечали российские спецслужбы.

В Госдепе США назвали «абсолютно ложной» информацию о причастности к подготовке покушения.

Александр Лукашенко Белоруссия декрет
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