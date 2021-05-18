Лукашенко объяснил суть принятого на случай его убийства декрета

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», выпущенный на случай насильственной смерти президента Белоруссии, необходим, чтобы граждане не беспокоились за свою судьбу, а «недруги» не могли дестабилизировать страну. Об этом глава государства Александр Лукашенко сообщил на заседании Совета безопасности, передает агентство БелТА.

«Декрет касается одного случая или момента в истории нашей страны, если не дай бог это произойдет. <...> Представьте, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Не трудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет президента», — сказал Лукашенко.

По его словам, декрет нужен для того, чтобы члены Совета безопасности, и для граждан, поддерживающих нынешнюю политику, которые беспокоятся за свою судьбу. «Наши недруги в том числе должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится», — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что после избрания нового президента этот декрет будет не нужен, его сможет отменить глава государства или парламент.