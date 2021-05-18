На Галапагосских островах обрушилась скала Арка Дарвина

Фото: AmbienteEc / Facebook

На Галапагосских островах обрушилась популярная у дайверов скала Арка Дарвина, которая была одним из символов архипелага. Об этом сообщается в Facebook Министерства окружающей среды Эквадора.

«17 мая 2021 года поступило сообщение об обрушении Арки Дарвина <...> Это событие стало следствием естественной эрозии», — говорится в сообщении.

Арка Дарвина — это естественное каменное образование, располагающееся в километре от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага, состоящего более чем из 200 островов. Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся менее чем в 1 тыс. км от материковой территории государства.

Скала Арка Дарвина на Галапагосских островах до обрушения (Фото: Dag Peak / Flickr)

Острова известны большим разнообразием флоры и фауны, в 1935 году их исследовал английский ученый Чарльз Дарвин. Он проводил в этих местах исследования, которые легли в основу его знаменитого труда о теории эволюции видов. ЮНЕСКО включила Галапагосские острова в список всемирного наследия.