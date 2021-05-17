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Технологии и медиа ,  
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«Ростех» начнет производить очки для борьбы с бессонницей

Очки Blue Sky pro
Очки Blue Sky pro (Фото: rostec.ru)

«Ростех» будет производить очки для профилактики бессонницы, сообщила госкорпорация на своем сайте.

«Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» начнет производство специальных очков Blue Sky pro для регуляции циркадных режимов. Устройство позволяет проводить профилактику различных нарушений здоровья человека, связанных с нарушениями сна, и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы», — говорится в сообщении.

Циркадные режимы — циклические колебания биологических процессов, которые связаны со сменой дня и ночи.

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Фото:Shutterstock

Чтобы полностью восстановить цикл сна, очки предписано надевать утром с 6:00 до 10:00 и во второй половине дня с 14:00 до 18:00. Устройство излучает свет, аналогичный тому, который можно наблюдать в это время суток. После попадания на сетчатку глаза свет активирует клетки мозга, которые отвечают за внутренние часы, и организм переключается из ночного режима на дневной, утверждают разработчики.

Предполагается, что очки помогут улучшить самочувствие при депрессии, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. В «Ростехе» поясняют, что устройства должны помочь адаптироваться к условиям полярной ночи.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Производить очки компания будет вместе с Самарским государственным медицинским университетом на принадлежащем «Техмашу» электромеханическом заводе в Самаре. Серийное производство устройств планируется запустить со следующего года

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Ранее входящие в «Ростех» концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации (НЦИ) представили проект «Безопасный город», который планируется внедрить в Иркутской области.

Проект представляет собой систему информационного обмена между 85 службами и организациями для координации деятельности. Для ее функционирования будут использованы системы оповещения, комплексы видеонаблюдения и фотовидеофиксации, устройства мониторинга окружающей среды, а также серверное оборудование. Проект должен позволить экстренным службам быстрее выявлять и реагировать на потенциальные угрозы.

бессонница Ростех очки
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