«Ростех» начнет производить очки для борьбы с бессонницей
«Ростех» будет производить очки для профилактики бессонницы, сообщила госкорпорация на своем сайте.
«Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» начнет производство специальных очков Blue Sky pro для регуляции циркадных режимов. Устройство позволяет проводить профилактику различных нарушений здоровья человека, связанных с нарушениями сна, и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы», — говорится в сообщении.
Циркадные режимы — циклические колебания биологических процессов, которые связаны со сменой дня и ночи.
Чтобы полностью восстановить цикл сна, очки предписано надевать утром с 6:00 до 10:00 и во второй половине дня с 14:00 до 18:00. Устройство излучает свет, аналогичный тому, который можно наблюдать в это время суток. После попадания на сетчатку глаза свет активирует клетки мозга, которые отвечают за внутренние часы, и организм переключается из ночного режима на дневной, утверждают разработчики.