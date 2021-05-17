«Ростех» начнет производить очки для борьбы с бессонницей

Предполагается, что очки помогут улучшить самочувствие при депрессии, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. В «Ростехе» поясняют, что устройства должны помочь адаптироваться к условиям полярной ночи.



Производить очки компания будет вместе с Самарским государственным медицинским университетом на принадлежащем «Техмашу» электромеханическом заводе в Самаре. Серийное производство устройств планируется запустить со следующего года

Ранее входящие в «Ростех» концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации (НЦИ) представили проект «Безопасный город», который планируется внедрить в Иркутской области.

Проект представляет собой систему информационного обмена между 85 службами и организациями для координации деятельности. Для ее функционирования будут использованы системы оповещения, комплексы видеонаблюдения и фотовидеофиксации, устройства мониторинга окружающей среды, а также серверное оборудование. Проект должен позволить экстренным службам быстрее выявлять и реагировать на потенциальные угрозы.