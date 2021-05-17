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Общество ,  
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В Красноярском крае произошла утечка топлива из резервуара нефтебазы

Фото:Прокуратура Красноярского края Фото:Прокуратура Красноярского края Фото:Прокуратура Красноярского края Фото:Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае произошла утечка топлива из резервуара Дудинской нефтебазы АО «Таймырская топливная компания» («дочка» «Норникеля»). Об этом говорится в сообщении компании «Норникель», поступившем в РБК.

По данным компании, нарушение герметичности резервуара №99 было обнаружено во время осмотра в 04:05 (00:05 мск) 17 мая. Около 20 л топлива были собраны в специально оборудованную емкость.

«Воздействие на окружающую среду исключено. Для минимизации рисков принято решение перекачать топливо из резервуара в резервные свободные емкости», — заверили в компании.

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Фото:Пресс-служба главы Коми / ТАСС

Также на территорию нефтебазы завезли сорбент, который будет использован при необходимости, были развернуты боны. Об инциденте проинформировали все надзорные и регулирующие органы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю рекомендовали обратиться за комментарием в компанию.

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Ранее об утечке дизельного топлива на территории объекта Таймырской топливной компании сообщило МЧС. Специалисты выяснили, что топливо протекло из-под дна резервуара, который стоит на сваях, передает ТАСС.

В МЧС заявляли, что произошла утечка 200 л, передавало «РИА Новости». По данным агентства, в Росприроднадзоре заявили, что причиной могла стать коррозия резервуара.

Прокуратура Красноярского края начала проверку. По данным ведомства, на момент обнаружения течи в РВС-20000 находилось 12, 2 тыс. т дизельного топлива. «В настоящее время производится раскачка топлива в резервуары №85 и 83, а также емкости железнодорожного подвижного состава», — добавили в ведомстве.

Красноярский край утечка топливо нефтебаза новости
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