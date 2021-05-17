В Красноярском крае произошла утечка топлива из резервуара нефтебазы

В Красноярском крае произошла утечка топлива из резервуара Дудинской нефтебазы АО «Таймырская топливная компания» («дочка» «Норникеля»). Об этом говорится в сообщении компании «Норникель», поступившем в РБК.

По данным компании, нарушение герметичности резервуара №99 было обнаружено во время осмотра в 04:05 (00:05 мск) 17 мая. Около 20 л топлива были собраны в специально оборудованную емкость.

«Воздействие на окружающую среду исключено. Для минимизации рисков принято решение перекачать топливо из резервуара в резервные свободные емкости», — заверили в компании.