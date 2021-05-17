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Пандемия коронавируса ,  
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Пришедший в Россию китайский сервис такси пообещал скидки для врачей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Китайский сервис такси DiDi, который вышел на российский рынок в 2020 году, запустит в России льготную программу для медиков, занятых в вакцинации против COVID-19. Врачи смогут вызывать такси со скидкой до 90%. Об этом компания сообщила РБК.

«Во всех городах присутствия DiDi они смогут заказать поездки со скидкой до 90% — через специальную кнопку в приложении DiDi Help», — уточняется в сообщении.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Компания намерена сотрудничать с местными органами власти и здравоохранения, чтобы адаптировать помощь под нужды конкретного города.

Программа поддержки медицинских специалистов в России — часть глобальной инициативы DiDi. В марте 2020 года компания сформировала глобальный фонд помощи в борьбе с COVID-19 общим объемом $10 млн. На реализацию скидок для медиков в России заложено $150 тыс.

«Этой кампанией мы хотели бы сказать «Спасибо» и поддержать тех, кто сегодня стоит в авангарде программы вакцинации», — отметила PR-директор DiDi в России Ирина Гущина.

DiDi работает в России с августа 2020 года. На текущий момент сервис доступен в 36 городах страны.

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Российский «Ситимобил» указал РБК, что также организовал бесплатные поездки для врачей в период пандемии. «В декабре прошлого года более 380 тыс. поездок совершили врачи в 12 российских городах с помощью бесплатных поездок на такси», — сообщили в компании.

Служба бесплатного такси «Ситимобил» для врачей работала в 12 городах с 21 декабря до 31 января 2021 года. В каждом городе было доступно от 30 до 150 автомобилей для медработников.

Сервис также выделил более 70 тыс. промокодов на благотворительные поездки для доноров крови, врачей, медицинского персонала и волонтеров благотворительных фондов.

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«Яндекс.Такси» в декабре 2020 года организовал отдельный парк партнерских автомобилей, водители которых добровольно довозили врачей до пациентов за свой счет. Комиссия сервиса с таких поездок не удерживалась.

коронавирус вакцина Китай скидки
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