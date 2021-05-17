Пришедший в Россию китайский сервис такси пообещал скидки для врачей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Китайский сервис такси DiDi, который вышел на российский рынок в 2020 году, запустит в России льготную программу для медиков, занятых в вакцинации против COVID-19. Врачи смогут вызывать такси со скидкой до 90%. Об этом компания сообщила РБК.

«Во всех городах присутствия DiDi они смогут заказать поездки со скидкой до 90% — через специальную кнопку в приложении DiDi Help», — уточняется в сообщении.

Компания намерена сотрудничать с местными органами власти и здравоохранения, чтобы адаптировать помощь под нужды конкретного города.

Программа поддержки медицинских специалистов в России — часть глобальной инициативы DiDi. В марте 2020 года компания сформировала глобальный фонд помощи в борьбе с COVID-19 общим объемом $10 млн. На реализацию скидок для медиков в России заложено $150 тыс.