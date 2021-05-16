В Совфеде ответили на предложенные в ЕП меры по отношению к России

Сергей Цеков (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Перечисленные в проекте доклада комитета Европарламента принципы по выстраиванию отношений с Россией «не могут не возмутить нормального человека», заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Точку зрения, которая подается в российской прессе о тех или иных событиях, они называют русскоязычной пропагандой. А то, что излагают они, на их взгляд, является правдой. В Европе уже, по-моему, заигрались, их формулировки сами себе противоречат», — сказал Цеков.

При этом сенатор выразил надежду, что в Европе появятся политики, которые будут готовы вести диалог с Россией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков в сообщении РБК назвал рекомендации Европарламента «бредом сумасшедшего». «Подобные претензии — признак того, что мы сильные, что мы являемся для них препятствием. Вряд ли они для нас являются авторитетом, на который придется оглядываться при принятии собственных решений», — сказал Бабаков.