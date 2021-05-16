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Букву «А» вернули на фасад здания Госдумы

На фасад здания Госдумы в Москве вернули упавшую в субботу букву «А», сообщает ТАСС.

15 мая букву сорвало с фасада здания из-за сильного ветра.

Ветер сдул с фасада Госдумы букву А
Общество
Фото:АГН «Москва»

Позже пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова заявила, что работы по возвращению буквы на место должны завершиться к утру 16 мая, передавали «РИА Новости». Крылова пояснила, что буква помялась, и ее необходимо отреставрировать.

Вчера, 15 мая, в Москве, по данным Гидрометцентра, скорость ветра составляла 2 м/с с порывами до 11 м/с.

Столичный департамент транспорта сообщал, что ветер повалил деревья. Из-за этого было нарушено движений некоторых трамваев.

Источник ТАСС указывал, что всего было повалено 65 деревьев, повреждены 27 машин и одна опора освещения. О пострадавших при этом не сообщалось. Поврежденные конструкции пришлось демонтировать.

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Сейчас, по данным Гидрометцентра, скорость ветра в столице составляет 1 м/с.

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