Букву «А» вернули на фасад здания Госдумы

На фасад здания Госдумы в Москве вернули упавшую в субботу букву «А», сообщает ТАСС.

15 мая букву сорвало с фасада здания из-за сильного ветра.

Позже пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова заявила, что работы по возвращению буквы на место должны завершиться к утру 16 мая, передавали «РИА Новости». Крылова пояснила, что буква помялась, и ее необходимо отреставрировать.

Вчера, 15 мая, в Москве, по данным Гидрометцентра, скорость ветра составляла 2 м/с с порывами до 11 м/с.