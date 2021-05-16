Умер взявший в 11 лет интервью у Обамы журналист

Журналист Деймон Уивер, который в 11-летнем возрасте в 2009 году взял интервью у занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы, умер на 24-м году жизни. Об этом сообщает издание The Palm Beach Post со ссылкой на сестру умершего Кэндис Харди.

В интервью телеканалу WPTV Харди сообщила, что накануне смерти Уивера госпитализировали.

«Я была на работе, когда мой брат позвонил мне и сообщил, что он в больнице. Но к моменту, когда я приехала с работы, он уже умер», — сказала сестра умершего. Причина смерти пока неизвестна.

Уивер прославился тем, что в 2009 году, еще учась в школе, взял интервью у Обамы. Он задал ему 12 вопросов, которые касались образования: от буллинга до обедов в школьной столовой.

Впоследствии он брал интервью у ряда других известных людей. Среди них — действующий президент страны Джо Байден, телеведущая Опра Уинфри и американский баскетболист Дуэйн Уэйд.