SpaceX вывела на орбиту 52 интернет-спутника Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak-0130. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Пуск Falcon 9 с группой спутников состоялся в 18:56 субботы по местному времени (1:56 воскресенья мск) на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу в океане.

Спутники выведены на низкую околоземную орбиту, сообщила SpaceX.

Это 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов. Предыдущий запуск партии из 60 спутников состоялся 9 мая.