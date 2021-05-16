Более 80 тыс. жителей двух регионов России остались без электричества

Свыше 80 тыс. жителей Нижегородской и Костромской областей остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщает Минэнерго России.

По данным ведомства на 21:00 мск субботы, в Костромской области без электроснабжения оставались около 30,5 тыс. человек, в Нижегородской — 50,6 тыс. Причиной отключения в электросетях стали гроза и сильный ветер.

Для восстановления электроэнергии в Костромской области привлекли 66 бригад из 262 специалистов и 119 единиц техники, в Нижегородской области — 47 бригад из 114 специалистов и 54 единиц техники.

В Москве 15 мая сильный ветер повалил деревья, нарушив движение части трамваев, сообщал столичный департамент транспорта. Источник ТАСС в экстренных службах передал, что ветер повалил 15 деревьев в разных районах города, они повредили пять припаркованных машин.