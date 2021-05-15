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В Петербурге умер пианист Марк Бек

Марк Бек
Марк Бек (Фото: Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской)

В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни умер заслуженный артист России пианист Марк Бек. Об этом говорится на сайте Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

«Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек», — отмечается в сообщении.

О времени и месте прощания театр объявит позже.

Родители Бека, Галина Сорочан и Александр Исаков, также были заслуженными артистами России. С 1965 года по 1985 год они втроем представляли эстрадные программы в рамках семейного трио.

Бек является дипломантом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады, Всероссийского конкурса артистов эстрады, Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов. С 2019 года пианист работал в театре Комиссаржевской. Его мелодии звучали в спектаклях «В осколках собственного счастья», «Если бы знать…», «Я вернулся в мой город…». 

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