На Урале депутата и его сына арестовали по подозрению в убийстве

Геннадий Виноградов (Фото: artonline66 / VK)

Депутат «Единой России» городской думы Артемовского городского округа в Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в причастности к убийству. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают ТАСС и Ura.ru.

По данным агентства, преступление, в причастности к которому подозревают депутата, произошло в сентябре 2003 года.

Секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий в разговоре с Ura.ru заявил, что членство Виноградова в партии приостановлено до решения суда.

Ранее суд арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Мордовии, сына экс-губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина — Алексея Меркушкина. Следователи подозревают его в даче взятки начальнику отделения Банка России по Мордовии в размере 7 млн руб. По данным СК, вину Меркушкин не признал.