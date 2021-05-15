Израиль заявил о перехвате половины из 200 выпущенных ночью из Газы ракет

За минувшую ночь по Израилю из сектора Газа было выпущено около 200 ракет, половину из них удалось перехватить. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ удалось перехватить 100 ракет, еще 30 не долетели до Израиля и упали в Газе. В ведомстве уточнили, что система ПРО сбивает только те ракеты, которые нацелены на крупнонаселенные территории.

Как сообщает Twitter ЦАХАЛ, обстрелы продолжаются до сих пор. Всего, по данным израильской армии, из сектора Газа было выпущено более 2000 ракет. В ответ за минувшую ночь израильская армия уничтожила военные объекты в сектора Газа.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 10 мая, после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Иерусалиме и последовавших за этим протестов.