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Российский бизнесмен и дочь депутата подали на развод в суд Лондона

Российский бизнесмен Дмитрий Цветков и дочь депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова Эльсина Хайрова подали в Высокий суд Лондона заявления о разводе. Об этом РБК сообщил представитель Хайровой Пол Митчелл.

«И госпожа Хайрова, и господин Цветков подали заявление на развод. Пока никакое производство финансового характера не началось», — сказал Митчелл.

Британская газета The Times писала, что пара будут судится из-за недвижимости на общую сумму в £42 млн. Сюда входят особняк в графстве Суррей со бассейном, спа, винным погребом, кинотеатром и подземной автостоянкой на 10 машин. В самом особняке 10 спален, 15 ванных комнат и лифт.

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Среди прочего Цветков обвинил супругу в том, что она отказывается вернуть ему паспорт, пишет The Times. Митчелл опроверг эту информацию. Он добавил, что Хайрова не намерена делать дальнейших публичных заявлений касательно дела без крайней на то необходимости.

Ранее, в конце апреля, Высокий суд Лондона обязал сына другого российского предпринимателя Фархада Ахмедова Темура выплатить своей матери Татьяне £75 млн (более $100 млн). Судья признал, что Ахмедов младший вступил в сговор со своим отцом, чтобы избежать выплаты £453 млн за развод (примерно $630 млн). Сама же женщина обвинила бывшего супруга в сокрытии от нее активов на сотни миллионов фунтов. Среди них — особняки, суперъяхта, вертолет и коллекция произведений искусства.

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