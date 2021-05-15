Российский бизнесмен и дочь депутата подали на развод в суд Лондона

Российский бизнесмен Дмитрий Цветков и дочь депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова Эльсина Хайрова подали в Высокий суд Лондона заявления о разводе. Об этом РБК сообщил представитель Хайровой Пол Митчелл.

«И госпожа Хайрова, и господин Цветков подали заявление на развод. Пока никакое производство финансового характера не началось», — сказал Митчелл.

Британская газета The Times писала, что пара будут судится из-за недвижимости на общую сумму в £42 млн. Сюда входят особняк в графстве Суррей со бассейном, спа, винным погребом, кинотеатром и подземной автостоянкой на 10 машин. В самом особняке 10 спален, 15 ванных комнат и лифт.

Среди прочего Цветков обвинил супругу в том, что она отказывается вернуть ему паспорт, пишет The Times. Митчелл опроверг эту информацию. Он добавил, что Хайрова не намерена делать дальнейших публичных заявлений касательно дела без крайней на то необходимости.