Спикер парламента Петербурга снялся с праймериз в заксобрание

Вячеслав Макаров (Фото: assembly.spb.ru)

Спикер парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров снял свою кандидатуру с праймериз в заксобрание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Единой России».

Макаров будет избираться в Госдуму и возглавит список «Единой России» по Санкт-Петербургу, рассказали РБК два источника в партии.

На праймериз в Госдуму Макаров заявился еще в конце апреля. Главным интересантом его ухода в Госдуму собеседники РБК в партии власти называли губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Однако 4 мая Макаров подал документы и для участия в праймериз в заксобрание Петербурга (выборы в городской парламент пройдут одновременно с выборами в Госдуму — 19 сентября). «Фонтанка» сообщала, что решение спикера выдвинуться в заксобрание стало сюрпризом как для многих его однопартийцев, так и для Смольного.