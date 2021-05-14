На территории завода по переработке отходов под Самарой загорелся мусор

Мусор загорелся на территории мусороперерабатывающего завода в Самарской области. Об этом РБК сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Информация о возгорании мусора в Ставропольском микрорайоне, западнее села Ташелка, поступила в 13:04 (12:04 мск) 14 мая. Площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тыс. кв. м.

«В основном тление мусора. Погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет», — отметили в главке.

Для ликвидации открытого горения были привлечены 41 человек и 14 единиц техники.