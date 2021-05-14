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Телеведущий Молчанов ответил на сообщения о своей госпитализации

Владимир Молчанов
Владимир Молчанов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Телеведущий Владимир Молчанов, известный по программе советского телевидения «До и после полуночи», лег в больницу на плановые процедуры. Об этом он сообщил «РИА Новости». По его словам, сейчас он проходит реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Я планово лег. У меня был в январе COVID-19. <...> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются», — сказал Молчанов агентству.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Молчанов был госпитализирован в связи с болезнью, ему была назначена операция. Данные об экстренной госпитализации Молчанов в разговоре с РИА Новости» назвал «глупостью».

Владимир Молчанов работал ведущим в таких телевизионных программах, как «До и после полуночи», «90 минут», «Время», «И дольше века».

На телеканале «Ностальгия» вел еженедельное ток-шоу «До и после с Владимиром Молчановым». Преподавал на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

Молчанов является лауреатом премии «ТЭФИ-98» за фильм «Записки из мертвого моря» и «ТЭФИ-2001» в номинации «Интервьюер» с программой «И дольше века». В 2007 году был лауреатом премии «Радиомания».

Молчанов госпитализация
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