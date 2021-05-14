Власти назвали ложными данные об упавшем в Красноярском крае самолете

Информация о падении самолета в Минусинском районе Красноярского края не подтвердилась, сообщил РБК глава Городокского сельсовета Андрей Тощев.

«Получается, ложная информация. Мы со спасателями Минусинской пожарно-спасательной части обследовали квадрат в 4 км от села, прочесали все овраги, остров, который рядом. Ничего не нашли», — сказал Тощев.

Ранее о том, что спасатели Минусинского района Красноярского края зафиксировали сигнал аварийного маяка на «неустановленном воздушном судне», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Информацию об этом отправился проверять поисково-спасательный вертолет Сибирского авиационно-спасательного центра, сообщал ТАСС.

Агентства уточняли, что в районе предполагаемого срабатывания радиомаяка был очаг лесного пожара, а воздушных судов в этом районе быть не должно. В администрации Минусинского района РБК говорили, что упал самолет, который, предположительно, не имел разрешения на полет.