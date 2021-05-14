Власти назвали ложными данные об упавшем в Красноярском крае самолете

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 74,36 (+0,32) Инвестиции, 13 мая, 14:09
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 89,93 (+0,09) Инвестиции, 13 мая, 14:09
Кошелек или вечная жизнь: шесть книг о бессмертии Футурология, 13:40 «Единая Россия» предложила сенатору доказать невиновность в пьяной езде Политика, 13:39 Власти Москвы назвали достаточно напряженной ситуацию с СOVID-19 Общество, 13:38 Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине Общество, 13:35 Шесть шагов, которые изменили российский закон об эндаументах РБК и Фонд Потанина, 13:33 Работа с репутацией в интернете — разбираем на примере строительной сферы Pro, 13:32 Кремль пообещал продолжить работу по регулированию оборота оружия Общество, 13:29 Новый кроссовер Haval впервые сняли в Москве на видео Авто, 13:28 Медведева сообщила о карьерных планах после непопадания в сборную Спорт, 13:20 Соревнования по скоростной копке могил прошли в Новосибирске. Видео Общество, 13:16 Кремль заявил о желании убедиться, что арест Медведчука не охота на ведьм Политика, 13:16 Ректор заявила о предложениях казанского стрелка вступить в секту Общество, 13:15 Минюст внес VTimes в список СМИ-иноагентов Технологии и медиа, 13:11 Власти назвали ложными данные об упавшем в Красноярском крае самолете Общество, 13:11
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Власти назвали ложными данные об упавшем в Красноярском крае самолете

Информация о падении самолета в Минусинском районе Красноярского края не подтвердилась, сообщил РБК глава Городокского сельсовета Андрей Тощев.

«Получается, ложная информация. Мы со спасателями Минусинской пожарно-спасательной части обследовали квадрат в 4 км от села, прочесали все овраги, остров, который рядом. Ничего не нашли», — сказал Тощев.

В Красноярском крае начали поиски после данных об упавшем самолете
Общество
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Ранее о том, что спасатели Минусинского района Красноярского края зафиксировали сигнал аварийного маяка на «неустановленном воздушном судне», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Информацию об этом отправился проверять поисково-спасательный вертолет Сибирского авиационно-спасательного центра, сообщал ТАСС.

Агентства уточняли, что в районе предполагаемого срабатывания радиомаяка был очаг лесного пожара, а воздушных судов в этом районе быть не должно. В администрации Минусинского района РБК говорили, что упал самолет, который, предположительно, не имел разрешения на полет.

Источник РБК в экстренных службах сообщал, что на поиски якобы пропавшего самолета из Абакана вылетел вертолет Росавиации. «Ничего не обнаружили. Обнаружили, что свалка горела. Свалку потушили», — добавил собеседник РБК.

В пресс-службе главного управления МЧС РБК говорили, что в Минусинском районе ранее тлела свалка, однако ее уже потушили.

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

Материал дополняется

самолет Красноярский край новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter