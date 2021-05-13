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Стрельба в школе в Казани ,  
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Юристы оценили конституционность изменения возрастного ценза на оружие

Фото: Sam Greenwood / Getty Images
Фото: Sam Greenwood / Getty Images

Изменение возраста, с которого россияне смогут получать разрешение на хранение и использование оружия, не нарушает конституционные права граждан. Об этом рассказали РБК опрошенные юристы.

13 мая на совещании Владимира Путина с правительством глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила обращения с оружием. Среди предложенных мер оказалось и повышение до 21 года возрастного ценза для желающих приобрести оружие. Проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия Владимир Путин поручил после стрельбы в школе в Казани.

Ст. 60 Конституции России гласит, что «гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет».

Юрист-конституционалист, кандидат юридических наук Ольга Кряжкова в разговоре с РБК напомнила, что Конституция России не устанавливает право на ношение и использование оружия, в отличие, например, от Конституции американской. В связи с этим она не видит в предложении Золотова несоответствия ст. 60 Конституции.

«Конституция не регламентирует именно это право как конституционное, не устанавливает какой-то четкой специфики. Да, есть общее правило про 18 лет, но Конституция допускает соразмерное ограничение прав и свобод при необходимости, при определенных целях», — сказала юрист.

Кряжкова добавила, что получение полного объема прав с 18 лет — общее правило, из которого могут быть (и есть) исключения.

«Депутатом Государственной думы можно стать с 21 года, президентом — только с 35 лет, судьей — с 25 лет и т.д. Возраст можно как угодно варьировать, не думаю, что здесь есть вопрос конституционный», — сообщил РБК юрист, специалист по конституционному праву Григорий Вайпан.

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Право на оружие не относится к категории неотъемлемых конституционных прав, поэтому повышение возраста покупки оружия с 18 до 21 года не противоречит Конституции, подтвердила РБК руководитель юридического департамента «Руси сидящей» (проект внесен в реестр иностранных агентов) Ольга Подоплелова.

«Конституционно-правовое оправдание такому предложению найти вполне возможно <...>. В целом возрастные цензы практикуются в различных областях, когда участие в процессе требует от человека определенного жизненного опыта», — сказала Подоплелова.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу из автоматического оружия в школе № 175. Жертвами стрельбы стали девять человек, в том числе семеро детей. Пострадал 21 человек из числа учащихся и сотрудников учебного заведения. 12 мая Галявиева отправили под стражу на два месяца, ему грозит срок вплоть до пожизненного. Лицензию на оружие Галявиев получил в конце апреля, за несколько недель до нападения.

новости Казань Конституция оружие эксперты стрельба
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