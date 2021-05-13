Юристы оценили конституционность изменения возрастного ценза на оружие

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Изменение возраста, с которого россияне смогут получать разрешение на хранение и использование оружия, не нарушает конституционные права граждан. Об этом рассказали РБК опрошенные юристы.

13 мая на совещании Владимира Путина с правительством глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила обращения с оружием. Среди предложенных мер оказалось и повышение до 21 года возрастного ценза для желающих приобрести оружие. Проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия Владимир Путин поручил после стрельбы в школе в Казани.

Ст. 60 Конституции России гласит, что «гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет».

Юрист-конституционалист, кандидат юридических наук Ольга Кряжкова в разговоре с РБК напомнила, что Конституция России не устанавливает право на ношение и использование оружия, в отличие, например, от Конституции американской. В связи с этим она не видит в предложении Золотова несоответствия ст. 60 Конституции.

«Конституция не регламентирует именно это право как конституционное, не устанавливает какой-то четкой специфики. Да, есть общее правило про 18 лет, но Конституция допускает соразмерное ограничение прав и свобод при необходимости, при определенных целях», — сказала юрист.