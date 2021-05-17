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Пандемия коронавируса ,  
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В Великобритании начали снимать некоторые ограничения из-за COVID-19

Фото: Laurel Chor / Getty Images
Фото: Laurel Chor / Getty Images

В Великобритании начался третий этап отмены ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении правительства страны. Отказ от противоэпидемиологических мер анонсировал премьер-министр страны Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне 10 мая. Фрагмент трансляции приводит издание Telegraph.

«Число смертей и случаев госпитализации [среди инфицированных COVID-19] находится на минимальном с июля уровне, и четыре главных санитарных врача Соединенного Королевства сегодня договорились о понижении уровня угрозы. Имеющиеся данные говорят в пользу того, чтобы с 17 мая в Англии начался третий этап снятия ограничений», — констатировал британский премьер.

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В Соединенном Королевстве выполнены все четыре условия, необходимых для выхода из карантина, сообщил Джонсон. По его словам, число привитых постоянно растет, применяемые вакцины демонстрируют высокие показатели эффективности, число случаев госпитализации постепенно снижается. При этом новые штаммы вируса на данный момент не меняют картину угроз внутри государства, указал британский премьер со ссылкой на данные экспертов.

С понедельника, 17 мая, снимаются следующие ограничения:

  • открываются гостиницы и хостелы;
  • смогут открыться театры, концертные залы, музеи, кинотеатры;
  • снимается запрет на проведение спортивных мероприятий с размещением зрителей на трибунах;
  • работа пабов, баров и ресторанов пока будет разрешена лишь на открытом воздухе при соблюдении посетителями социальной дистанции;
  • к очному формату обучения смогут вернуться университеты и школы, притом ученикам разрешат не носить маски в коридорах и учебных аудиториях;
  • представителям двух домохозяйств и компаниям до шести человек вновь позволят встречаться в закрытых помещениях;
  • на улицах разрешат собираться группам до 30 человек;
  • из Великобритании возобновятся туристические поездки за границу, однако перечень стран, по возвращении из которых не требуется соблюдение обязательного карантина, по-прежнему ограничен.

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти, также принимавший участие в пресс-конференции, выступил с докладом о вакцинации. По его словам, в настоящий момент в стране сделаны первые прививки практически всем жителям старше 40 лет, к получению первой дозы вакцины в ближайшее время будут приглашены граждане старше 35 лет.

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Власти Великобритании также намерены снять большинство оставшихся ограничений 21 июня в соответствии с имеющимся планом, однако раньше этого срока новых послаблений ожидать не следует.

По данным от 13 мая, первую дозу вакцины в стране получило 67,8% взрослого населения (35,7 млн человек), полностью привито 35% (18,4 млн человек). При этом число зараженных на предыдущей неделе относительно периода с 6 по 13 мая возросло на 13,4%.

С начала пандемии в Великобритании выявили 4,46 млн случаев заражения, умерли 112 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Великобритания коронавирус ограничения
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