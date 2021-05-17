В Великобритании начали снимать некоторые ограничения из-за COVID-19

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В Великобритании начался третий этап отмены ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении правительства страны. Отказ от противоэпидемиологических мер анонсировал премьер-министр страны Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне 10 мая. Фрагмент трансляции приводит издание Telegraph.

«Число смертей и случаев госпитализации [среди инфицированных COVID-19] находится на минимальном с июля уровне, и четыре главных санитарных врача Соединенного Королевства сегодня договорились о понижении уровня угрозы. Имеющиеся данные говорят в пользу того, чтобы с 17 мая в Англии начался третий этап снятия ограничений», — констатировал британский премьер.

В Соединенном Королевстве выполнены все четыре условия, необходимых для выхода из карантина, сообщил Джонсон. По его словам, число привитых постоянно растет, применяемые вакцины демонстрируют высокие показатели эффективности, число случаев госпитализации постепенно снижается. При этом новые штаммы вируса на данный момент не меняют картину угроз внутри государства, указал британский премьер со ссылкой на данные экспертов.