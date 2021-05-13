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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Аэрофлот», Delta и Lufthansa отменили рейсы в Тель-Авив

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Аэропорт Тель-Авива им. Бен-Гуриона прекращает принимать рейсы из-за обострения конфликта в Израиле, сообщает The Jerusalim Post. Рейсы уже отменили «Аэрофлот», Delta, American Airlines и другие крупные авиакомпании.

Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, будут перенаправлены в аэропорт Рамон на юге Израиля. Причина закрытия аэропорта им. Бен-Гуриона — постоянные ракетные обстрелы из сектора Газа.

«Аэрофлот» отменил запланированные на 14 мая рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион «Аэрофлот» 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево», — говорится в сообщении.

Авиакомпания предложила пассажирам отмененных рейсов изменить даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление или оформить возврат.

Рейсы отменили три американские авиакомпании: United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. Об отмене полетов в Израиль также сообщили British Airways и Lufthansa. При этом немецкая авиакомпания рассчитывает возобновить полеты 15 мая.

Крупнейшее с 2014 года обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной началось в мае из-за процесса в израильском суде о выселении нескольких арабских семей из района Храмовой горы в Восточном Иерусалиме. Там начались акции протеста, которые затем переросли в столкновения палестинского населения с израильской полицией. В результате пострадали несколько сотен человек.

Вечером 11 мая из-за ракетных обстрелов аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве временно прекратил работу. Самолеты были перенаправлены на посадку на Кипр.

Аэрофлот Израиль Палестина Тель-Авив
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