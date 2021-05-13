«Аэрофлот», Delta и Lufthansa отменили рейсы в Тель-Авив

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Аэропорт Тель-Авива им. Бен-Гуриона прекращает принимать рейсы из-за обострения конфликта в Израиле, сообщает The Jerusalim Post. Рейсы уже отменили «Аэрофлот», Delta, American Airlines и другие крупные авиакомпании.

Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, будут перенаправлены в аэропорт Рамон на юге Израиля. Причина закрытия аэропорта им. Бен-Гуриона — постоянные ракетные обстрелы из сектора Газа.

«Аэрофлот» отменил запланированные на 14 мая рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион «Аэрофлот» 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево», — говорится в сообщении.

Авиакомпания предложила пассажирам отмененных рейсов изменить даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление или оформить возврат.