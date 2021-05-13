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Финансы ,  
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РБК и НКР проведут конференцию «Банки. Трансформация. Экономика»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

18 мая РБК и НКР проведут конференцию «Банки. Трансформация. Экономика», на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с текущим положением дел в банковской системе и с перспективами ее развития. Конференция пройдет в офлайн-режиме в Центре цифрового лидерства SAP в Москве и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале и сайте РБК, на YouTube-канале РБК и в социальных сетях.

Участие в работе конференции примут руководители и представители крупнейших банков России, ЦБ и профильных министерств, в том числе замглавы Минфина Алексей Моисеев, заместитель министра экономического развития Илья Торосов, президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и др.

В рамках первой сессии конференции обсудят цифровизацию экономики в целом и банковской сферы в частности, а также развитие банками своих экосистем, в том числе изменение правовой базы, необходимой для развития экосистем, и экономические последствия образования таких конгломератов. Вторая сессия будет посвящена вопросам устойчивости банковской системы и ее роли в процессах восстановления экономики и появлении новых точек роста.

РБК конференция Банки
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