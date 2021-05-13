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В Москве раньше срока откроют закрытый участок салатовой ветки метро

Сотрудник ГУП «Мосгортранс» отвечает на вопрос пассажира у станции метро «Волжская», где организована остановка бесплатных автобусов по участку «Дубровка» — «Волжская»
Сотрудник ГУП «Мосгортранс» отвечает на вопрос пассажира у станции метро «Волжская», где организована остановка бесплатных автобусов по участку «Дубровка» — «Волжская» (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Участок московского метро «Дубровка» — «Волжская» на салатовой Люблинско-Дмитровской линии, закрытый ранее из-за строительства тоннеля Большой кольцевой линии, откроется 14 мая. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

«На дорогах основные ограничения также снимут уже 14 мая, а к 16 мая восстановят оставшиеся схемы движения», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что строители закончили работу раньше срока с соблюдением всех технологий и мер безопасности.

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что на время ремонта участка метро ситуацию в постоянном режиме контролировали из Единого диспетчерского центра и Ситуационного центра ЦОД.

В Москве почти на месяц закроют часть салатовой ветки метро
Общество
Фото:АГН «Москва»

В середине апреля пресс-служба столичного метрополитена предупредила о закрытии части салатовой ветки метро на участке между «Дубровкой» и «Волжской» с 1 по 23 мая. Станции закрывали на время строительства тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ), закрытым участком ежедневно пользовались более 92 тыс. человек.

«В зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы», — сообщали тогда в пресс-службе московского метрополитена.

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Дорожное движение в районе закрытых станций осложнялось из-за перекрытий для наземного транспорта. Кроме того, в районе ведут работы по строительству Юго-Восточной хорды, из-за которых движение также дополнительно ограничивали.

Для организации передвижения москвичей задействовали около 200 автобусов и разработали несколько альтернативных схем движения.

Метро Москва транспорт Максим Ликсутов Дептранс
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