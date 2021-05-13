В Москве раньше срока откроют закрытый участок салатовой ветки метро

Сотрудник ГУП «Мосгортранс» отвечает на вопрос пассажира у станции метро «Волжская», где организована остановка бесплатных автобусов по участку «Дубровка» — «Волжская» (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Участок московского метро «Дубровка» — «Волжская» на салатовой Люблинско-Дмитровской линии, закрытый ранее из-за строительства тоннеля Большой кольцевой линии, откроется 14 мая. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

«На дорогах основные ограничения также снимут уже 14 мая, а к 16 мая восстановят оставшиеся схемы движения», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что строители закончили работу раньше срока с соблюдением всех технологий и мер безопасности.

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что на время ремонта участка метро ситуацию в постоянном режиме контролировали из Единого диспетчерского центра и Ситуационного центра ЦОД.