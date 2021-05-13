Цена биткоина упала ниже $47 тыс. после заявления Маска

Стоимость биткоина упала более чем на 15%, до $46,2 тыс., следует из данных портала CoinDesk.

Позже курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тыс. за монету. По данным на 4:20 мск, стоимость этой криптовалюты составляла $50,4 тыс.

Цена биткоина резко снизилась после заявления главы Tesla Илона Маска. Он сообщил, что компания приостановила продажи электромобилей за эту криптовалюту. «Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином», — заявил бизнесмен.

Помимо этого, компания также решила временно не продавать свои биткоины. Их она купила в начале февраля, вложив в криптовалюту $1,5 млрд. Позже Tesla сократила позицию на 10%. По оценке компании, на конец апреля справедливая рыночная стоимость биткоинов, которыми она владела на тот момент, составляла $2,48 млрд. Но теперь Tesla не будет совершать операции с биткоинами до тех пор, пока их добыча не начнет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии, сообщил Маск.