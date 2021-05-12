Умерла активистка и журналистка Татьяна Никонова

Татьяна Никонова (Фото: nikonova.online / Facebook)

Российская блогер, журналистка и фем-активистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — уточняется в сообщении.

Сообщение опубликовано от имени «коллег и друзей» Никоновой. Чем она болела не уточняется.

Никонова родилась 4 февраля 1978 года в городе Печора в республике Коми.

В 2000-х годах создала первый в России блог с новостями о знаменитостях Spletnik.ru. В 2007 году продала его Дарье Жуковой и Полине Дерипаске. С 2012 года Никонова выступала как автор просветительского и развлекательного блога Sam Jones’s Diary о сексе, теле и гендере. В 2017 году блог переехал на Nikonova.online.