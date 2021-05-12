Ученые на Украине объяснили новые ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

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После сооружения новой защитной оболочки над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов, сообщает Институт проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины в ответ на статью в журнале Science, в которой говорится о фиксирующейся реакции деления в захороненном поврежденном ядерном топливе на АЭС.

К росту количества нейтронов привело то, что новая арка над разрушенным в результате аварии энергоблоком (она накрыла устаревший саркофаг «Укрытие») исключила поступление осадков внутрь, в результате начался процесс испарения и потери влаги лавообразными топливосодержащими материалами (ТСМ), которые скопились в одном из подреакторных помещений «Укрытия», объяснили украинские ученые.

«До установки НБК (нового безопасного конфайнмента. — РБК) в проектное положение ТСМ были полностью переувлажнены и динамика плотности потока нейтронов держалась в пределах сезонных трендов за счет регулярных поступлений влаги от атмосферных осадков и конденсата, то есть не наблюдалось никаких потенциально опасных изменений уровня подкритичности этих ЯОДМ (ядерно опасных делящихся материалов. — РБК), — говорится в сообщении ИПБ АЭС.

При этом увеличение плотности потока нейтронов из-за прекращения поступления осадков предусмотрели еще в 2015 году, отмечают ученые.