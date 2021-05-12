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Ученые на Украине объяснили новые ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

Фото: Алексей Мякишев / Global Look Press
Фото: Алексей Мякишев / Global Look Press

После сооружения новой защитной оболочки над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов, сообщает Институт проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины в ответ на статью в журнале Science, в которой говорится о фиксирующейся реакции деления в захороненном поврежденном ядерном топливе на АЭС.

К росту количества нейтронов привело то, что новая арка над разрушенным в результате аварии энергоблоком (она накрыла устаревший саркофаг «Укрытие») исключила поступление осадков внутрь, в результате начался процесс испарения и потери влаги лавообразными топливосодержащими материалами (ТСМ), которые скопились в одном из подреакторных помещений «Укрытия», объяснили украинские ученые.

«До установки НБК (нового безопасного конфайнмента. — РБК) в проектное положение ТСМ были полностью переувлажнены и динамика плотности потока нейтронов держалась в пределах сезонных трендов за счет регулярных поступлений влаги от атмосферных осадков и конденсата, то есть не наблюдалось никаких потенциально опасных изменений уровня подкритичности этих ЯОДМ (ядерно опасных делящихся материалов. — РБК), — говорится в сообщении ИПБ АЭС.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

При этом увеличение плотности потока нейтронов из-за прекращения поступления осадков предусмотрели еще в 2015 году, отмечают ученые.

«Однако на сегодняшний день этот рост не превышает установленных пределов безопасности, контролируемых с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности», — указали в научном учреждении.

Согласно гипотезе, в подреакторном помещении 305/2 есть два переувлажненных скопления ТСМ. Потенциально опасным является южное скопление ядерно опасных делящихся материалов — эпицентр формирования лавообразных ТСМ, рассказали ученые.

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Science привел данные в том числе сотрудников украинского Института проблем безопасности атомных электростанций Анатолия Дорошенко и Максима Савельева, которые говорили об увеличении количества нейтронов на Чернобыльской АЭС, что сигнализирует о ядерной реакции. При этом Савельев не исключил возможность новой аварии.

Чернобыльская АЭС авария ядерное топливо
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