СК проверит обстоятельства гибели матроса в Охотском море

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Следователи на Сахалине изучат смерть моряка на транспортно-буксирном судне, сообщает местное издание SKR.RU. Мужчина погиб 7 мая в порту Корсаков на юге острова.

Матрос попал под движущийся канат во время подготовки к швартовке судна и скончался от полученных травм. Следственные органы региона начал проверку по статье о нарушении требований охраны труда (ч.2 ст.143 УК), сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу ведомства. Максимальное наказание, предусмотренное статьей — лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Ростовской области следователи завершили изучение обстоятельств смерти моряка, произошедшее в январе в Азовском районе. Из-за неисправного механизма 37-летний матрос судна упал в грузовой трюм и скончался от полученных травм. По версии следствия, капитан судна не обеспечил контроль и порядок условий труда. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.