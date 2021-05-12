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Общество ,  
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В США умер старейший актер в мире Норман Ллойд

Старейший действующий актер мира Норман Ллойд скончался на 107-ом году жизни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление продюсера Дина Харгроува

По данным издания, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Норман Ллойд стал известен после роли Фрая в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант», который вышел на экраны в 1942 году. Ллойд также сыграл в художественном фильме Чарли Чаплина «Огни Рампы».

Однако наибольшую популярность актер получил после 60 лет, когда в 1980-е годы он сыграл роль врача в медицинской драме телеканала NBC «Сент-Элсвер». За свою карьеру Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. Он также получил премию Венецианского кинофестиваля (1985 год) и дважды номинировался на получение телевизионной премии «Эмми» (1970 и 1974 годы).

По версии сайта oldest.org, Ллойд стал самым старым действующим актером мира.

Лос-Анджелес актер США
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