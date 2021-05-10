Путин и Алиев обменялись поздравлениями с Днем Победы

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора поздравил своего азербайджанского коллегу с годовщиной Великой Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Президенты отметили, что в обеих странах «свято чтут память о подвиге воинов-освободителей», а также выразили глубокую благодарность ветеранам за их героизм и самоотверженность.

Сторонами также подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.