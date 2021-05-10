В МЧС назвали причину смога и запаха гари в Екатеринбурге

Екатеринбург (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Задымление, которое наблюдается в Екатеринбурге с утра 10 мая, было вызвано природными пожарами. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

«Смог на территории Екатеринбурга вызван природными пожарами. Всего на территории Свердловской области действуют семь природных пожаров. Все они локализованы», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, принимаются все меры к ликвидации пожаров, а угроза населенным пунктам отсутствует. Тушение контролируется из Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области.

В министерстве отметили, что после необходимых замеров превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено ни в одном из городских районов.

Жителям региона было рекомендовано держать закрытыми окна и двери, а открытые форточки завешивать мокрой марлей. Также в МЧС посоветовали употреблять больше жидкости, ограничить курение и прием алкоголя, отказаться от прогулок и чаще проводить влажную уборку.