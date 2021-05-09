Умер снявший «Жестокий романс» кинооператор Алисов

Алисов скончался в возрасте 80 лет, причины смерти не уточняются. Кинооператор известен по фильмам «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Ширли-мырли» и другим картинам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советский и российский кинооператор Вадим Алисов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

Причины смерти кинооператора не уточняются.

Вадим Алисов родился в 1941 году в Киеве. С 1958 года он работал на киностудии «Мосфильм» ассистентом оператора, затем окончил операторский факультет ВГИКа. Позже он начал преподавать на кафедре операторского мастерства этого института.

Алисов участвовал в съемках десятков фильмов, работал над «Вокзалом для двоих» и «Жестоким романсом» режиссера Эльдара Рязанова, а также над картинами «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Леонида Гайдая, «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.