Главком Сухопутных войск сообщил об оценке парада Победы Путиным и Шойгу

Владимир Путин (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им все очень понравилось», — сказал он.

Салюков также позитивно отозвался о прошедшем на Красной площади параде. «Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но главное — настрой», — сказал он.

В параде Победы приняли участие более 12 тыс. военнослужащих, 190 единиц техники и 76 самолетов и вертолетов. Из иностранных лидеров на параде присутствовал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.