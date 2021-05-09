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Общество
,
09 мая, 14:37
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Авиационная часть парада Победы. Видео
На параде Победы на Красной площади было задействовано 76 самолетов и вертолетов. Также по Красной площади прошли 12 тыс. военных и проехало 190 единиц техники
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