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ВМС США сообщили о изъятии российского оружия с судна в Аравийском море

Ракетный крейсер ВМС США Monterey задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков, сообщила в Twitter пресс-служба Пятого флота ВМС США. В ходе проверки военные изъяли с судна партию оружия российского и китайского производства.

«Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки и гранатометы», — сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США. По ее информации, на борту также были найдены современные оптические прицелы.

Операция по изъятию оружия шла два дня. Экипаж судна после допроса отпустили.

В начале прошлого года американские военные задержали в Аравийском море иранское судно с оружием, сообщало Центральное командование США. По его данным, среди изъятого оружия было «150 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Дехлавие», которые являются аналогом российских ПТУР «Корнет», пишет Anadolu. Груз также включал три иранские ракеты класса «земля-воздух», тепловизионные оружейные прицелы, компоненты для беспилотников и надводных кораблей и другие боеприпасы.

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