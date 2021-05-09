Космонавты с МКС поздравили землян с Днем Победы

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай с борта Международной космической станции (МКС) поздравили жителей Земли с Днем Победы. Видео опубликовано на сайте «Роскосмоса».

«Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу», — сказал Новицкий.

Дубров отметил, что день окончания Великой Отечественной войны «по праву считается одним из главных событий XX века», поскольку он определил будущее мирное развитие человеческой цивилизации.

К поздравлениям также присоединился американский астронавт Марк Ванде Хай. Он по-русски пожелал человечеству «мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости».