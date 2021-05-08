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Политика ,  
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Бывший адмирал ВМС США описал возможный конфликт между Россией и Украиной

Столкновение России и Украины в случае ухудшения отношений может произойти в Черном море. Сценарий возможного конфликта в своей статье для Bloomberg описал адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.

По его мнению, в случае возможного конфликта Россия воспользуется быстроходными патрульными катерами с крылатыми ракетами класса «земля-земля», вертолетами для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельными подлодками. Ставридис также допустил проведение кибератак для парализации украинского командования.

«Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти достаточно быстро, даже если захочет», — считает он.

Целью российских властей в случае возможного конфликта мог бы стать «полный контроль над северной частью Черного моря» и участком суши, который «мог бы соединить Россию с Крымом», полагает Ставридис. «США и НАТО будут категорически возражать. Однако Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех», — отметил он.

Госдеп назвал запрет России на проход судов в Черном море эскалацией
Политика
Фото:Попов Владимир / ТАСС

Россия 24 апреля временно закрыла часть районов Черного моря для военных и государственных иностранных кораблей. Запрет распространяется только до «внешней границы территориального моря» России, заверили в Минобороны. Речь идет о трех районах — вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольном участке у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшом участке около западной оконечности Крыма. Ограничение будет действовать до конца октября.

В Госдепе решение России запретить проход иностранных судов в ряде районов Черного моря раскритиковали. По словам представителя ведомства Неда Прайса, Москва неоднократно предпринимала «агрессивные действия» против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины. «Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — заявил он.

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