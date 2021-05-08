Бывший адмирал ВМС США описал возможный конфликт между Россией и Украиной

Столкновение России и Украины в случае ухудшения отношений может произойти в Черном море. Сценарий возможного конфликта в своей статье для Bloomberg описал адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.

По его мнению, в случае возможного конфликта Россия воспользуется быстроходными патрульными катерами с крылатыми ракетами класса «земля-земля», вертолетами для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельными подлодками. Ставридис также допустил проведение кибератак для парализации украинского командования.

«Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти достаточно быстро, даже если захочет», — считает он.

Целью российских властей в случае возможного конфликта мог бы стать «полный контроль над северной частью Черного моря» и участком суши, который «мог бы соединить Россию с Крымом», полагает Ставридис. «США и НАТО будут категорически возражать. Однако Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех», — отметил он.