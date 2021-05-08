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Во Владивостоке начали проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов

Фото: Вадим Чухрий / Facebook
Фото: Вадим Чухрий / Facebook

Администрация Владивостока начала проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение мэрии города. Местные жители отмечали, что изображение на флагах напоминает символику Военно-морских сил Японии, которая была союзником гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации города Владивостока.

7 мая на центральной площади Владивостока вывесили флаги, на которых орден Отечественной войны был изображен на фоне расходящихся в разные стороны белых и красных лучей.

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На случившееся отреагировала мэрия Владивостока. Там указали, что подрядчик неправильно истолковал техническое задание, которое было указано в каталоге оформления улиц. Этот каталог рекомендовал к использованию в работе оргкомитет «Победа».

В итоге флаги заменили. Сейчас в городе установлены флаги с российским триколором. В мэрии Владивостока отметили, что оплачивать работу подрядчику, устанавливавшему флаги, власти не будут.

Япония вступила в союз с Германией и Италией в сентябре 1940 года. С августа по сентябрь 1945-го Советский Союз вел бои против японцев на территории Маньчжурии, Сахалина и Курильских островов. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за территориальных разногласий.

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