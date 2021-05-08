Во Владивостоке начали проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов

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Администрация Владивостока начала проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение мэрии города. Местные жители отмечали, что изображение на флагах напоминает символику Военно-морских сил Японии, которая была союзником гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации города Владивостока.

7 мая на центральной площади Владивостока вывесили флаги, на которых орден Отечественной войны был изображен на фоне расходящихся в разные стороны белых и красных лучей.

На случившееся отреагировала мэрия Владивостока. Там указали, что подрядчик неправильно истолковал техническое задание, которое было указано в каталоге оформления улиц. Этот каталог рекомендовал к использованию в работе оргкомитет «Победа».