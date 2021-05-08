В МВД назвали число раскрытых преступлений благодаря базе данных ДНК

В России с 2009 года более 30 тыс. преступлений удалось раскрыть с помощью базы данных ДНК. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«На текущий момент использование ресурсов федеральной базы данных геномной информации способствовало раскрытию более 30 тыс. преступлений, в основном тяжких и особо тяжких», — сообщили в ведомстве.

Также в рамках экспертиз и исследований ДНК было установлено более 70 тыс. лиц, которые были причастных к совершению преступлений.

В МВД добавили, что в России работает 74 лаборатории ДНК-анализа. Ими оснащены экспертно-криминалистический центр МВД России, а также 73 экспертно-криминалистических подразделения территориальных органов МВД. Федеральная база данных геномной информации функционирует с 2009 года.