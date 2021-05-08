Число погибших после полицейской операции в Рио-де-Жанейро выросло до 28

В результате полицейской операции на севере Рио-де-Жанейро погибли 28 человек, в том числе один сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на данные полиции.

По данным ведомства, к 25 убитым прибавились еще три человека. Их также подозревают в торговле наркотиками.

Перестрелка с участием полиции произошла в районе Жакарезиньо 6 мая.

Главный констебль Родриго Оливейра, комментируя ситуацию, заявил, что прошедшая операция была «очень спланированной, со всеми протоколами и более чем 10-месячным [предварительным] расследованием». По его мнению, полиция сработала в фавелах без ошибок.

В то же время начальник местной полиции Антонио Рикардо Лима Нунес заявил, что сотрудники полиции не планировали «казнить» преступников. Подозреваемые, которые не оказывали сопротивление полиции, были арестованы, часть из них смогла сбежать.