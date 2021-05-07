Синоптики опровергли прогноз об аномальной жаре летом

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Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пока рано говорить об июне. Это очередная ерунда, которую распространяет непонятно кто. Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы», — сказал Тишковец.

«Летом будет чуть-чуть теплее, норма с небольшим превышением. Никакого экстремального сценария не предвидится. Небольшая засушливость в июне и августе, и небольшая переувлажненностью в июле. В принципе, все в рамках статистической погрешности, без экстремальных сценариев», — рассказал РБК Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «РИА Новости» о том, что в мае-июне температура в Северном полушарии будет превышать норму. Так метеоролог объяснил причину, по которой представленная Всемирной метеорологической организацией карта окрашена в красный цвет.