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Синоптики опровергли прогноз об аномальной жаре летом

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пока рано говорить об июне. Это очередная ерунда, которую распространяет непонятно кто. Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы», — сказал Тишковец.

«Летом будет чуть-чуть теплее, норма с небольшим превышением. Никакого экстремального сценария не предвидится. Небольшая засушливость в июне и августе, и небольшая переувлажненностью в июле. В принципе, все в рамках статистической погрешности, без экстремальных сценариев», — рассказал РБК Тишковец.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «РИА Новости» о том, что в мае-июне температура в Северном полушарии будет превышать норму. Так метеоролог объяснил причину, по которой представленная Всемирной метеорологической организацией карта окрашена в красный цвет.

«Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», — пояснил он. По его словам, в европейской части России температура превысит норму на 50%, а в азиатской — на 60%

Позднее в разговоре с РБК Вильфанд сообщил, что термин «красная жара» некорректный. По его слоам, красный цвет показывает на карте, представленной Всемирной метеорологической организацией, вероятность того, что средняя температура воздуха в Северном полушарии будет превышать норму.

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«Прогноз был представлен в вероятностном виде. Регионы, где температура выше нормы с вероятностью 70% окрашены красным цветом, где 50% и более чуть менее красноватым. И оказалось, что прогноз ниже нормы прогнозируется только в южном полушарии, над отдельными акватории Тихого океана. Много регионов, где температура выше нормы. На территории нашей страны, над Европейской территорией, вероятность того, что температура будет выше нормы — 50%, над Азиатской территорией — 60% вероятность. Но это не экстремальное событие, это не красная жара, это характеристика вероятности того, что будут отклонения выше или ниже нормы», — рассказал РБК Вильфанд.

Он добавил, что прогноз Всемирной метеорологической организацией совпал с прогнозом Гидрометцентра, однако он все же носит характер вероятности.

Евгений Тишковец Роман Вильфанд Погода жара новости
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