Французские рыбаки сняли блокаду с британского острова Джерси
Французские рыбаки сняли блокаду самого крупного Нормандского острова Джерси, которую они организовали в знак протеста против ограничений на вылов рыбы. Об этом сообщает Reuters.
«Мы рады, что французские рыбацкие лодки покинули окрестности Джерси. Мы остаемся наготове, чтобы предоставить острову любую дальнейшую помощь», — заявил представитель правительства Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал, что два британских корабля останутся у Джерси в качестве меры предосторожности.
Джерси относится к коронным владениям британской короны. Он не является частью Великобритании, однако защита острова входит в обязанности Лондона.