Французские рыбаки сняли блокаду с британского острова Джерси

Ранее руководство Джерси ввело новые правила в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Согласно им, владельцы французских судов должны подтвердить, что ранее уже занимались рыбной ловлей на этом участке. Только после этого власти Джерси выдадут им лицензию.

В ответ недовольные французские рыбаки примерно на 50 судах собрались около Джерси. По крайней мере один французский траулер вошел в главную гавань и ненадолго заблокировал Commodore Goodwill, грузовое судно и паром, соединяющий Нормандские острова с материковой частью Великобритании. На фоне этого Франция и Великобритания направили в район свои патрульные корабли.

Пресс-секретарь Регионального комитета по рыболовству Нормандии отметил, что переговоры между официальными лицами острова и представителями рыбаков не были положительными.

Франция также пригрозила из-за новых правил рыбной ловли оставить остров без электроснабжения. Джерси получает 95% электроэнергии по подводному кабелю из Франции.