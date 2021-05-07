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Французские рыбаки сняли блокаду с британского острова Джерси

Французские рыбаки сняли блокаду самого крупного Нормандского острова Джерси, которую они организовали в знак протеста против ограничений на вылов рыбы. Об этом сообщает Reuters.

«Мы рады, что французские рыбацкие лодки покинули окрестности Джерси. Мы остаемся наготове, чтобы предоставить острову любую дальнейшую помощь», — заявил представитель правительства Великобритании.

Британия направит корабли к острову Джерси после угроз Франции о блокаде
Политика
Фото:Jon Nazca / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал, что два британских корабля останутся у Джерси в качестве меры предосторожности.

Джерси относится к коронным владениям британской короны. Он не является частью Великобритании, однако защита острова входит в обязанности Лондона.

Ранее руководство Джерси ввело новые правила в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Согласно им, владельцы французских судов должны подтвердить, что ранее уже занимались рыбной ловлей на этом участке. Только после этого власти Джерси выдадут им лицензию.

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В ответ недовольные французские рыбаки примерно на 50 судах собрались около Джерси. По крайней мере один французский траулер вошел в главную гавань и ненадолго заблокировал Commodore Goodwill, грузовое судно и паром, соединяющий Нормандские острова с материковой частью Великобритании. На фоне этого Франция и Великобритания направили в район свои патрульные корабли.

Пресс-секретарь Регионального комитета по рыболовству Нормандии отметил, что переговоры между официальными лицами острова и представителями рыбаков не были положительными.

Франция также пригрозила из-за новых правил рыбной ловли оставить остров без электроснабжения. Джерси получает 95% электроэнергии по подводному кабелю из Франции.

рыбаки Джерси Блокада Франция
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